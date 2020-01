Philips Hue hat zur CES 2020 in Las Vegas eine neue Outdoor-Reihe sowie Sprachsteuerung für die „Philips Hue Play HDMI Sync Box“ angekündigt. Wir haben die Infos für euch.

Philips Hue: neue Produkte angekündigt

Philips Hue erfreut sich großer Beliebtheit und da ist es nicht verwunderlich, dass das Unternehmen in regelmäßigen Abständen neue Produkte auf den Markt bringt, um das eigene Portfolio zu erweitern und einen neuen Kaufanreiz zu setzen.

Signify (unter diesem Namen agiert Philips Hue mittlerweile) erweitert das Philips Hue Outdoor-Sortiment um eine neue Reihe intelligenter Wandleuchten, Wegeleuchten und Niedervolt-Leuchten. Zu den jüngsten Ergänzungen der Outdoor-Kollektion gehören wandmontierte Leuchten und Wegeleuchten. Sie alle bieten 16 Millionen Farben und 50.000 Töne von warm- bis kaltweißem Licht, um mühelos für die perfekte Atmosphäre im Außenbereich zu sorgen. Highlight der Markteinführung sind die neuen Up- & Downlights Appear und Resonate, ein neuer Produkttyp in der Philips Hue Familie für starke und gerichtete Lichteffekte.

Appear: Diese Wandleuchte erzeugt einen scharfen, gerichteten dreieckigen Lichtkegel sowohl nach oben als auch nach unten für einen starken Lichteffekt.

Resonate: Das Modell Resonate ist in Schwarz und Silber erhältlich und erzeugt elegante Lichtdreiecke nach oben und unten.

Attract: Diese Wandleuchte sorgt für einen besonderen Lichteffekt, der einen dezenten farbigen Lichtbogen an die Wand wirft.

Daylo: Die runde Wandleuchte ist in schwarzer oder Edelstahl-Ausführung erhältlich und erzeugt einen indirekten Hintergrund-Schein.

Nyro: Die winkelförmige, architektonische Nyro-Familie umfasst Wand- und Wegebeleuchtungen.

Mehr Niedervolt-Beleuchtungsoptionen

Niedervolt-Beleuchtung ist eine Alternative zu herkömmlichen Außenbeleuchtungssystemen. Sie zeichnet sich durch einen minimalen Montageaufwand aus und erfordert als Plug-&-Play-Lösung keine elektrotechnischen Fachkenntnisse. Hier erweitert Philips Hue bestehende Wandleuchten- und Spotfamilien:

Lily: Der neue Lily XL-Gartenspot ist größer und bietet eine höhere Lichtleistung.

Impress: Die beliebte Impress-Wandleuchte ist jetzt auch als Niedervolt-Variante erhältlich.

Erhältlich in Europa ab Ende Januar 2020

Philips Hue Appear Wandleuchte (EUR 139,99)

Philips Hue Attract Wandleuchte (EUR 149,99)

Philips Hue Lily XL Spot Niedervolt (EUR 139,99)

Philips Hue Resonate Wandleuchte (EUR 139,99 Schwarz/ EUR 139,99 Edelstahl)

Philips Hue Daylo Wandleuchte (EUR 114,99 Schwarz/ EUR 119,99 Edelstahl)

Philips Hue Impress Wandleuchte Niedervolt (EUR 129,99)

Philips Hue Kabel + T-Stück (EUR 17,99)

Erhältlich in Europa ab Ende April 2020

Philips Hue Nyro Wandleuchte (EUR 119,99)

Philips Hue Nyro Sockelleuchte (EUR 149,99)

Philips Hue 100-W-Netzteil (EUR 59,99)

Philips Hue 40-W-Netzteil (EUR 39,99)

Update der Philips Hue Play HDMI Sync Box eröffnet neue Steuerungsmöglichkeiten

Neben den neuen Outdoor-Produkten präsentiert Signify ein aufregendes Update für die kürzlich eingeführte Philips Hue Play HDMI Sync Box, das die Nutzung von Sprachsteuerung und Infrarot-TV-Fernbedienungen ermöglicht. Nutzer, die ihren Film- oder Videospielabend zu einem Entertainment-Erlebnis machen möchten, können einfach Amazon Alexa, den Google Assistant oder Apple Siri bitten, ihre Philips Hue Play HDMI Sync Box einzuschalten und so die Synchronisierung ihrer smarten Philips Hue Beleuchtung mit dem Fernsehgerät für Surround-Beleuchtung zu starten.

Die neue Funktion ist ganz leicht zu erhalten: einfach die Sync Box über die mobile Hue Sync App aktualisieren und schon kann der gewünschte Sprachassistent verwendet werden, um die Beleuchtung mit Filmen, Musik, Serien oder Videospielen zu synchronisieren.

Die Sprachbefehle für alle drei Assistenten umfassen: Sync Box ein- und ausschalten, Lichteinstellungen ändern und zwischen HDMI-Geräten umschalten.

Die Sprachsteuerungsfunktion für die Philips Hue Play HDMI Sync Box und die Bedienung über Infrarot-TV-Fernbedienungen werden ab dem Frühjahr 2020 in einem Update verfügbar sein, das über die Hue Sync App installiert werden kann.