Apple bietet in ausgewählten Apple Stores die Möglichkeit einige der Illustratoren von beliebten Apple TV+ Serien zu treffen. Unter Anweisung können hierbei die Teilnehmer der neuen „Today at Apple“-Sessions das Handwerk des Posterdesigns kennenlernen.

Cross-Promotion für Apple TV+

Apple veranstaltet in den USA neue „Today at Apple“-Sessions, bei denen Künstler, die an Apple TV+ Produktionen beteiligt sind, ihre kreative Vision und die Reise hinter den Kunstwerken ihrer Serien zeigen. Dabei lernen die Teilnehmer die Grundlagen des Illustrierens, indem ein passendes Poster auf dem iPad Pro erstellt wird.

Die erste Session nimmt sich „For All Mankind“ zum Vorbild und fängt den Stil der Serie ein. Der Kurs findet im Apple Michigan Avenue Store in Chicago statt. Geleitet wird die Veranstaltung von Paige Reynolds und Justin Erickson, beide von dem Design-Studio Phantom City Creative. Der zweite Kurs widmet sich der Science-Fiction-Serie „See“ und wird in der Apple Carnegie Library in Washington, D.C. veranstaltet. Hier leitet die Illustratorin Marie Bergeron als Gastgeberin die Veranstaltung. Das Angebot findet vom 6. Januar bis zum 18. Februar statt. Zu einem späteren Zeitpunkt will Apple weitere Sitzungen ankündigen. Diese sollen von den Apple TV+ Serien „The Morning Show“ und „Servant“ inspiriert sein.

Die neuen „Today at Apple“-Veranstaltungen verdeutlichen das Potenzial für Apples Dienste, sich durch kontinuierliche Cross-Promotion gegenseitig zu unterstützen. „Today at Apple“ verfügt bereits über einen hohen Bekanntheitsgrad, so dass wir in Zukunft ähnliche Promotion-Aktionen erwarten können. (via 9to5Mac)