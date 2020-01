Die Erfolgsgeschichte, die die AirPods derzeit hinlegen, kann aktuell nur erahnt werden. Seit dem Verkaufsstart der Original AirPods erfreuen sich die komplett kabellosen Kopfhörer großer Beliebtheit. Mit den AirPods 2 sowie den neuen AirPods Pro (hier unser AirPods Pro Test) hat das Ganze noch einmal eine neue Dimension angenommen. Einer aktuellen Analyse zufolge generieren die AirPods mehr Umsatz als Spotify, Twitter und Small zusammen.

Wie erfolgreich sind die Airpods?

Apple selbst gibt keine offiziellen Verkaufszahlen zu den AirPods bzw. AirPods Pro Verkäufen bekannt. Von daher sind wir auf Einschätzungen von Analysten angewiesen. Kevin Rooke hat den Rechenschieber zu Hand genommen und sich die AirPods Verkäufe näher angeguckt.

Stellt euch ein Startup mit einem Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar, einem Umsatzwachstum von 125% im Vergleich zum Vorjahr (zwei Jahre in Folge) und einer Bruttomarge zwischen 30 und 50 Prozent vor. Wie würdet ihr ein solches Unternehmen bewerten, ohne mehr über das Business zu wissen? 50 Milliarden Dollar? 100 Milliarden US-Dollar? Mehr? Das ist das AirPods-Geschäft von Apple, das am schnellsten wachsende Segment des wertvollsten Unternehmens der Welt.

Mit den angenommenen 12 Milliarden Dollar Umsatz, die Apple mit den AirPods generiert. verbucht der Hersteller aus Cupertino mehr Umsatz als Adobe, Nvidia oder AMD. Gleichzeitig generieren die AirPods mehr Umsatz als Spotify, Twitter und Snap zusammen. Sollte sich das AirPods-Business nur annähern wie bisher weiter entwickeln, so überholen die AirPods in de Kürze Uber beim Umsatz. Insgesamt soll Apple bisher 110 Millionen AirPods verkauft haben. Berücksichtigt. man, dass derzeit rund 900 Millionen iPhones im Umlauf sind, so gibt es für die AirPods noch reichlich Wachstumsmöglichkeiten.