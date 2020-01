Apple versorgt uns zwar bereits regelmäßig mit neuen Trailern zu seinem Apple TV+ Programm – bald könnte uns jedoch eine größere Info-Welle erwarten. So gaben die Organisatoren der anstehenden „Television Critics Association“-Pressetour (TCA) bekannt, dass Apples Videodienst die Veranstaltung mit einer Präsentation am 19. Januar abschließen wird.

Premiere für Apple TV+ auf der TCA

Es wird das erste Mal sein, dass Apple an der TCA teilnimmt. Die Teilnahme von Apple ist wichtig, da es sich hierbei um ein wichtiges Branchenereignis handelt, das den Auftakt der diesjährigen TV-Saison darstellt. Branchengrößen wie Fox, ABS, NBC und HBO nutzen die Pressetour, um ihr TV-Programm vorzustellen, weswegen es nahe liegt, dass Apple einige neue TV-Serien auf der Abschluss-Präsentation zeigen wird. Die Veranstaltung läuft vom 7. bis 19. Januar.

Natürlich hält sich Apple wieder zurück, was Informationen zu der Präsentation angeht. Fest steht, dass Apple am 19. Januar der einzige Anbieter ist, der ein Programm geplant hat. Somit dürfte Apple TV+ eine verstärkte Aufmerksamkeit genießen. Mit Blick auf die letzten Branchenberichte, könnten wir neben noch nicht bekannten Projekten womöglich etwas Neues zu „Mythic Quest: Raven’s Banquet, “Visible: Out of Television” und “Severance” zu sehen bekommen. (via Indiewire)