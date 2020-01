In einer Kategorie war Apple im vergangenen Jahr besonders aktiv. Die Rede ist vom Service-Angebot des Unternehmens. Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ und Apple Card wurde im Jahresverlauf 2019 eingeführt und gleichzeitig feierte das Unternehmen den anhaltenden Erfolg des App Store, von Apple Music, iCloud und weiteren Services. Nun bestätigt Apple, dass man kürzlich einen neuen Tagesumsatzrekord im App Store hingelegt hat.

Apple meldet sich am heutigen Tag mit der Pressemitteilung „Nach einem richtungsweisenden Jahr läutet Apple eine neue Ära der Services ein“ zu Wort.

Dabei geht der Hersteller noch einmal detaillierter auf verschiedene Services-Angebote des Unternehmens ein. Es gibt nicht nur einen Rückblick, sondern auch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2020.

Spannend sind zum Beispiel die Zahlen zum App Store, der mittlerweile in 155 Ländenr zur Verfügung steht. Seit dem Start des App Store im Jahr 2008 haben Entwickler über 155 Milliarden US-Dollar verdient, wobei ein Viertel dieser Einnahmen allein aus dem vergangenen Jahr stammt. Zwischen Heiligabend und Silvester gaben Kunden im App Store 1,42 Milliarden Dollar aus – ein Anstieg um 16 Prozent im Jahresvergleich. Allein am Neujahrstag 2020 beliefen sich die Umsätze auf 386 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Tagesumsatzrekord.

„2019 war das wichtigste Jahr für Services in der Geschichte von Apple. Wir haben für unsere Kunden einige aufregende neue Erfahrungen vorgestellt und gleichzeitig den Standard für Datenschutz und Sicherheit der Nutzer gesetzt“, sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Internet Software and Services bei Apple. „Wir beginnen das neue Jahrzehnt mit unglaublicher Dynamik und Dankbarkeit gegenüber unseren Kunden, die eine solche Begeisterung für all unsere Services gezeigt haben, und wir feiern weiterhin die Arbeit der weltbesten Kreativen, Storyteller, Journalisten und Entwickler.“