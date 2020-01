Wir empfinden es definitiv als Schritt in die richtige Richtung, dass sich Apple ein Stück weit öffnet und zum Beispiel die hauseigene TV-App nicht nur über die eigene Hardware bereit stellt. Wie nun bekannt wird, kommt die TV-App dieses Jahr nicht nur auf verschiedene LG Smart TVs, sondern auch auf Geräte von Sony und Vizio.

Auf die heutige Apple Pressemitteilung, mit der der Hersteller aus Cupertino intensiv auf seine Service-Sparte eingeht, haben wir euch bereits in einem separaten Artikel hingewiesen. Auf einen kleinen Nebensatz möchten wir euch noch kurz aufmerksam machen.

Apple schreibt

Die Apple TV App vereint die verschiedenen Möglichkeiten, Serien, Filme und mehr in einer einzigen App zu entdecken und anzusehen, und ist auf iPhone, iPad, Apple TV, Mac, iPod touch, Samsung Smart TVs und Amazon Fire TV- und Roku-Geräten verfügbar und wird noch in diesem Jahr auf LG, Sony und VIZIO Smart TVs verfügbar sein. Die Apple TV App bietet jetzt über 30 Apple TV-Kanäle – direkte Abonnements für Premium-Videoservices, sodass Kunden sowohl online als auch offline, werbefrei und auf Abruf, alles in einer App sehen können.