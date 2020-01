Die Apple Eigenproduktion „The Morning Show“ erhielt drei Nominierungen für die Golden Globes, schlussendlich ging Apple nach der Verleihung jedoch mit leeren Händen nach Hause. Nun gibt es die nächste Nominierung eines Apple Originals. Dieses Mal steht „Dickinson“ im Fokus

Dickinson erhält Nominierung als „Herausragende Comedy-Serie“ für die GLAAD Media Awards

Apple umschreibt Dickinson unter anderem wie folgt

Die halbstündige Comedy-Serie „Dickinson“ untersucht die Zwänge von Gesellschaft, Geschlechterrollen und Familie aus der Perspektive der rebellischen jungen Dichterin Emily Dickinson. Geschrieben und kreiert von Alena Smith, ist die Serie eine Coming-of-Age-Geschichte, die im 19. Jahrhundert spielt und Emily als unerwarteten Heldin unerwartete Heldin unsere Generation entdeck

Alle zehn Episoden von Dickinson stehen seit dem 01. November 2019 exklusiv über Apple TV+ bereit. Anfangs waren wir ziemlich skeptisch, ob uns die Serie überzeugen kann. Schnell waren wir jedoch begeistert und haben die erste Staffel „verschlungen“.

Wie Deadline berichtet, wurde Dickinson für die 31. GLAAD Media Awards in der Kategorie „Herausragende Comedy-Serie“ nominiert. Hier die Liste aller Nominierter in dieser Rubrik:

Brooklyn Nine-Nine von NBC

Dear White People von Netflix

Dickinson von Apple TV+

One Day At a Time von Netflix

The Other Two von Comedy Central

Schitt’s Creek von Pop

Sex Education von Netflix

Superstore von NBC

Vida von Starz

Work In Progress von Showtime

Die Preisverleihung findet gesplittet am 19. März in New York sowie am 16. April in Los Angeles statt. Die 2. Staffel von Dickinson wird übrigens schon gedreht.