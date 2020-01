Vor etwa einem startete Apple einen „Shot On iPhone“ Fotowettbewerb. Ende Februar wurden die Gewinner bekannt gegeben. Im Jahr 2020 wiederholen sich die Ereignisse. Doch dieses Mal stehen die besten Nachtmodus-Fotos im Mittelpunkt.

Mit dem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro hat Apple das Kamerasystem im Vergleich zu den Vorjahresmodellen deutlich aufgewertet. Unter anderem gibt es erstmals einen Nachtmodus für die iPhone-Fotografie. Dies nimmt Apple nun zum Anlass um eine neue Nachtmodus Foto-Challenge zu starten. Nutzer werden eingeladen, ihre beeindruckenden Nachtmodus-Fotos, die sie mit dem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max aufgenommen haben, zu teilen.

An sofort und noch bis zum 30. Januar 2020 sucht Apple nach den eindrucksvollsten Nachtmodus-Fotos von Nutzern aus der ganzen Welt. Eine Jury aus ausgewählten Mitgliedern wird die Einsendungen bewerten und am 4. März fünf Gewinnerfotos veröffentlichen.

Apple schreibt

Die Gewinnerfotos werden in einer Fotogalerie im Apple Newsroom, auf apple.com und bei Apple Instagram (@apple) präsentiert. Sie können auch in digitalen Kampagnen, in Apple Retail Stores, auf Plakatwänden oder in einer Fotoausstellung Dritter erscheinen.

Hierzu äußert sich Apple wie folgt

Um an der Challenge teilzunehmen, veröffentlicht man das beste Nachtmodus-Foto, das mit einem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max aufgenommen wurde auf Instagram oder Twitter mit dem Hashtag #ShotoniPhone und #NightmodeChallenge. Weibo-Nutzer können ebenfalls mit #ShotoniPhone# und #NightmodeChallenge# teilnehmen. In der Bildunterschrift muss angegeben werden, welches Modell verwendet wurde. Alternativ kann das Foto auch in der höchstmöglichen Auflösung an shotoniphone@apple.com im Format „Vorname_Nachname_nightmode_iPhone-Modell“ gesendet werden. Die Fotos können direkt mit der Kamera aufgenommen sein, oder mit den Bearbeitungswerkzeugen von Apple in der Fotos App oder mit Software von Drittanbietern bearbeitet werden. Der Zeitraum zum Einreichen der Fotos beginnt am 8. Januar um 9.01 Uhr (MEZ) und endet am 30. Januar um 8.59 Uhr (MEZ). Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und Apple-Mitarbeiter oder deren unmittelbare Familienangehörige können nicht an der Challenge teilnehmen.