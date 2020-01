Eve Water Guard lässt sich ab sofort bestellen. Im September letzten Jahres hatte Eve System drei neue Eve-Produkte angekündigt. Während Eve Thermo 3.0 und der Eve Light Switch bereits seit einiger Zeit verfügbar sind, lässt sich ab sofort auch der HomeKit-Wasseraustrittsensor „Eve Water Guard“ bestellen. Zudem hat Eve im Rahmen der CES 2020 mit „Eve Cam“ eine HomeKit Secure Video-Kameras präsentiert.

Im September letzten Jahres vorgestellt, lässt sich ab sofort der HomeKit-Wasseraustrittsensor „Eve Water Guard“ bestellen. Eve Systems schreibt

Wasserschäden verursachen nicht nur hohe Kosten, sie können auch den Alltag dauerhaft und massiv einschränken. Eve Water Guard informiert per Warnton und visuellem Signal, sobald ein Wasserleck erkannt wird. HomeKit sendet zusätzlich eine Mitteilung auf das iPhone, sodass man auch außerhalb der akustischen Reichweite alarmiert wird. Eve Water Guard kommt mit einer 2m langen Schnur, die am Boden ausgelegt wird und sich außerdem verlängern lässt.

Nachdem wir am gestrigen Tag „Eve Water Guard“ bereits kurz angerissen hatten, hier noch einmal ein detaillierter Ausblick auf das Gerät. Eve Water Guard wird in die Steckdose gesteckt. Die 2m lange Schnur (dient in seiner vollen Länge als Sensor) wird anschließend an einem sensiblen Ort positioniert, an dem ihr befürchtet, dass es zu einem ungewollten Wasseraustritt kommt. Der Wasseraustrittssensor erkennt austretendes Wasser und alarmiert euch. Dies erfolgt optisch, akustisch (100dB) und per App auf eurem iPhone. Eve Water Guard verbindet sich per Bluetooth direkt mit eurem iPhone oder iPad oder einer Steuerzentrale wie Apple TV und HomePod. Eine Bridge oder ähnliches ist nicht erforderlich. Eve macht in diesem Zusammenhang noch einmal darauf aufmerksam, dass die Geräte so entwickelt wurden, dass eure Daten auch wirklich privat bleiben.

Überblick

alarmiert akustisch mit 100 dB, visuell über rotes blinken und per Mitteilung auf Apple iPhone, iPad oder Apple Watch

2 m-Sensorkabel dient in voller Länge als Sensor und überwacht großflächig deine Räume (verlängerbar bis 150 m)

idealer Wassersensor für Badezimmer, Hauswirtschaftsräume, Keller, unter Spülen und hinter Sockelblenden in der Küche

Spezifikationen und Voraussetzungen: iPhone oder iPad mit iOS/iPadOS 13.3 oder neuer. Automation & Fernzugriff: HomePod mit iOS 13.3 oder Apple TV mit tvOS 13.3 oder neuer als Steuerzentrale . Stromversorgung: 100-240 V~, 50/60 Hz, 50 mA. Funkverbindung: Bluetooth Low Energy. Kompatibilität: Steckdosen der Typen E & F. Abmessungen: 65 x 65 x 45 mm.