Die Apple Eigenproduktion „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ feiert am 07. Februar 2020 seine Premiere auf Apple TV+. Der kreative Kopf der Serie Rob McElhenney, der gleichzeitig auch eine Hauptrolle spielt, gibt im Vorfeld der Premiere ein paar Einblicke in die Serie.

Im Interview mit Variety hat sich Rob McElhenney zur bevorstehenden Serie „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ geäußert und dabei betont, dass Apple ziemlich hilfreich beim kreativen Prozess gewesen sei. Dabei habe es zwischen den beteiligten Parteien immer und immer wieder einen regen Austausch gegeben, bei dem man nicht immer einer Meinung gewesen sei. Dies sei wichtig für den kreativen Prozess.

Die letzte Entscheidung habe allerdings immer Rob McElhenney getroffen. Er habe Apples Eingabe immer als Hilfe und Anregung verstanden. Auch sei Apple immer behilflich gewesen, Probleme zu lösen. Er habe Apple immer anrufen können, wenn es ein Problem gegeben habe. Dann habe man gemeinsam das Problem gelöst.

„Deference would assume we always know what we’re doing and when we walk into the room everyone should just be quiet,“ he says. „That is dangerous because then you have no opposition, and it doesn’t make for the best process.“

Auch von Apple – wie sollte es anders sein – kommen positive Worte zur Zusammenarbeit bei „Mythic Quest: Raven’s Banquet“. Matt Cherniss, Apples Head of Develoment, sagte Variety , dass er der Meinung sei, dass Apples Werbekampagnen „sehr stark“ seien und dass alle, mit denen er gesprochen habe, „sehr zufrieden mit dem Start ihrer Shows“ seien.

„Rob is an incredible creator“ says Matt Cherniss, Apple’s head of development. „It’s really rare to find someone who can be a showrunner, a head writer and the star of the show. He is that unique kind of talent.“ As for „Mythic Quest,“ he adds: „It was really a combination of humor, smart social commentary, great characters and some surprising heart. That made us feel like it was a great show to have on our service.“