Bereits 2017 kündigte Bose an, dass wir in Zukunft ein größeres Software-Update für SoundTouch-Lautsprecher erhalten, das auch eine Unterstützung für Apples AirPlay 2 einführen wird. Ein entsprechendes Update gab es bisher jedoch nicht. Nun gibt es wieder ein Lebenszeichen in Form eines Beitrags im Support-Forum von Bose. Hier erklärt das Unternehmen, dass wir mit einem AirPlay 2 Update für SoundTouch-Lautsprecher bis Ende Februar rechnen können.

AirPlay 2 für Bose-Lautsprecher

Schon bald könnten einige SoundTouch-Modelle den Umgang mit AirPlay 2 lernen. Die Unterstützung für AirPlay 2 wird voraussichtlich im Rahmen eines kostenlosen Over-the-Air-Software-Updates über die Bose Music App eingeführt werden. Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, bis Ende Februar sollte das Update jedoch verfügbar sein. Folgende Modelle gibt Bose an, die das Update erhalten sollen:

SoundTouch 10

SoundTouch 20 Series III

SoundTouch 30 Series III

Bose SoundTouch SA-5 Amplifier

Bose Wave SoundTouch Music System IV

SoundTouch 300 Soundbar

Lifestyle 550 Home Entertainment System

Lifestyle 600 Home Entertainment System

Lifestyle 650 Home Entertainment System

Neben einer kabellosen Übertragung von Inhalten ermöglicht AirPlay 2 die Multi-Room-Wiedergabe mit anderen AirPlay 2 Geräten. Weiterhin werden die unterstützten Lautsprecher in der Home App auf dem iPhone, iPad, Mac sowie Apple Watch angezeigt und können mit Siri gesteuert werden.