Apple ist seit mehreren Jahrzehnten in Irland aktiv. Für das Engagement des Herstellers wird Apple CEO Tim Cook im Laufe dieses Monats eine Auszeichnung von Irlands Premierminister überreicht bekommen.

Tim Cook erhält Auszeichnung von Irlands Premierminister

Apple ist nicht erst seit gestern in Irland aktiv. In Kürze wird Tim Cook eine Auszeichung für die seit 40 Jahren kontinuierliche Investition des Unternehmen in das Land eine Auszeichnung erhalten. Dies hat die irische Wirtschaftsförderungsagentur IDA bekannt gegeben. Genau genommen wird sich Cook am 20. Januar in Dublin mit Irlands Premierminister treffen.

Auf der Apple Webseite heißt es zu Irland und dem dortigen Standort in Cork

Apple ist seit über 35 Jahren in Cork ansässig. Wir beschäftigen jetzt in ganz Irland rund 6.000 Mitarbeiter, die alle Bereiche des Unter­nehmens unterstützen. Seit 2012 haben wir fast 220 Millionen Euro in die Entwicklung unseres Hollyhill Campus investiert und wir haben gerade wieder ein neues Gebäude errichtet, das Platz für 1.400 Mitarbeiter bietet. Apple ist der größte private Arbeitgeber in Cork und wir sind stolz darauf, dass viele Mitarbeiter seit Jahrzehnten bei uns sind.

Zudem hat Apple in Irland 17.000 Arbeitsplätze im App Store Ökosystem geschaffen und blickt zudem auf 386 Zulieferer.

In den letzten Jahren wurde Apple dafür kritisiert, dass das Unternehmen Steuerschlupflöcher im Zusammenhang mit Irland nutzt. Die Europäische Kommission sprach eine Strafe in Höhe von rund 13 Milliarden Dollar aus. Apple hat das Geld zuzüglich Zinsen auf ein Treuhandkonto überwiesen, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Nichtsdestotrotz hatte Apple CEO Tim Cook immer wieder betont, dass man am Standort Irland festhält und das Engagement weiter ausweitet. (via Bloomberg)