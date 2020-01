Habt ihr Interesse an den neuen AirPods Pro? Dann können wir euch derzeit nur empfehlen, eure Bestellung bei Amazon aufzugeben. Dort erhaltet ihr die Apple Kopfhörer zwar nicht preiswerter, dafür erhaltet ihr die AirPods Pro jedoch einen Monat früher als über den Apple Online Store. Derzeit kann Amazon die AirPods Pro sofort liefern.

Amazon kann AirPods Pro sofort liefern

Gute Nachrichten für alle AirPods Pro Käufer. Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass Apple derzeit eine Lieferzeit von rund einen Monat angibt. Bestellt ihr die AirPods Pro bei Amazon, so werden diese unmittelbar auf den Postweg gebracht und ihr erhaltet diese ohne Verzögeurng.

Apple AirPods Pro Aktive Geräuschunterdrückung für immersiven Klang

Transparenzmodus, um dein Umfeld zu hören und darauf reagieren zu können

Im Vergleich zu den bisherigen AirPods hat Apple die AirPods Pro deutlich verbessert. Die Größte Verbesserung liegt sicherlich in der aktiven Geräuschunterdrückung. Mit Noise Cancelling könnt ihr Geräusch in der Umgebung ausblenden und euch auf das konzentrieren, was ihr hört. Mit den drei mitgelieferten Passformen sitzen die AirPods Pro besser denn je in euren Ohren. Ein speziell entwickelter High-Excursion Tieftöner mit geringer Verzerrung liefert einen kraftvollen Bass. Ein äußerst effizienter Verstärker mit großem Dynamik­bereich produziert einen reinen, unglaublich klaren Klang. Natürlich setzt Apple auch auf den H1-Chip, den wir schon aus den AirPods kennen. Dieser sorgt unter anderem für die „Hey Siri“-Funktion. Darüberhinaus sind die AirPods Pro gegen Schweiß und Wasser geschützt (IPX4).

Wir haben die AirPods Pro seit ihrem Verkaufsstart Ende 2019 im regelmäßigen Einsatz. Die Kopfhörer können nicht nur beim Joggen überzeugen, auch im normalen täglichen Einsatz sind diese für unseren Einsatzzweck optimal.

Wie eingangs erwähnt, spart ihr bei Amazon beim Kauf der AirPods Pro zwar kein Geld, dafür erhaltet ihr diese deutlich früher, als wenn ihr diese über den Apple Online Store bestellt. (Danke für eure Hinweise)