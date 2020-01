Es ist Freitag und wie wir es von Apple gewohnt sind, stellt der Hersteller aus Cupertino auch am heutigen Tag neue Folgen zu „Truth Be Told“ und „Servant“ bereit.

Neue Folgen zu „Truth Be Told“ und „Servant“ sind da

Während Serien wie The Morning Show, See oder For All Mankind bereits ihr Staffelfinale gefeiert haben, gibt es derzeit wöchentlichen Nachschub zu Servant und Truth Be Told.

Folge 8 zu Truth Be Told trägt den Namen „Alles, was verloren ging“. Poppy gewinnt einen unerwarteten Verbündeten für ihr Projekt. Die Geschehnisse von Halloween 1999 werden aufgeklärt.

Bei Servant sind wir bei Folge 9 und dem Titel „Bittere Wahrheit“ angekommen. Leanne reagiert sehr heftig, als sie die Wahrheit über Baby Jericho erfährt.

Neue Serien starten in Kürze

Am 17. Januar startet die neue Serie „Little America“. Am 07. Februar folgt „Mythic Quest“ und am 14. Februar geht es mit „Visible out on Television“ weiter.