Die Apple Watch bietet einige hilfreiche Features. Nachdem wir schon mehrfach gehört haben, wie die clevere Uhr Herzkrankheiten aufspürt, sorgte vor kurzem die Sturzerkennung für einen erfolgreichen Rettungseinsatz. So berichtet 9to5Mac von William Bout, der in einen Autounfall verwickelt wurde. Glücklicherweise trat die Sturzerkennung der Apple Watch in Kraft und kontaktierte automatisch den Rettungsdienst.

Sturzerkennung erkennt gefährliche Situation

Dass die Sturzerkennung der Apple Watch Series 4 und 5 nicht nur bei einem normalen Sturz hilfreich sein kann, zeigte diese Woche William Bout. Der Designer war gerade mit seinem E-Bike auf dem Weg zur Arbeit, als er plötzlich von einem Auto erfasst wurde. Der Aufprall war stark und Bout verlor schnell das Bewusstsein.

In solchen Situationen ist es natürlich wichtig, schnellstmöglich behandelt zu werden. Bevor der Autofahrer den Rettungsdienst kontaktieren konnte, hatte Bouts Apple Watch bereits einen Hilferuf an die Notrufzentrale gesendet und die zugehörigen Koordinaten übermittelt, worauf innerhalb von wenigen Minuten Rettungskräfte für die Erstbehandlung vor Ort waren. Im Gegensatz zu seinem E-Bike, ist Bout schon wieder wohlauf. Während er auf Twitter seinem fahrbaren Untersatz nachtrauert, ist er doch begeistert, was die Apple Watch leisten kann:

„Wurde heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit von einem Auto angefahren. Ich habe nicht viele Erinnerungen an das Ereignis, aber meine Apple Watch rief automatisch den Notruf an (ich war bewusstlos) und die Rettungskräfte waren innerhalb von Minuten da. Technologie fühlt sich manchmal wirklich außergewöhnlich an.“

Die Sturzerkennung wird durch die in der Apple Watch Series 4 und 5 verbauten Gyro- sowie Beschleunigungssensoren ermöglicht. Die Funktion ist automatisch scharf geschaltet, wenn der Nutzer beim Einrichten der Apple Watch oder in der Health-App ein Alter von mindestens 65 Jahren hinterlegt hat. Alternativ kann die Erkennung in der Watch App nachträglich aktiviert werden („Meine Uhr“ > „Notruf SOS“).