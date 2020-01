Vor wenigen Tagen hat Philips Hue im Rahmen der Consumer Electronic Show 2020 neue Outdoor-Produkte vorgestellt. Bei einer zukünftigen Philips Hue Ankündigung könnte ein neuer LED LightStrip thematisiert werden, der auf einer Bluetooth-Anbindung basiert. Nun sind erste Dokumente zu einem solchen Produkt aufgetaucht.

Im Netz sind Dokumente aufgetaucht, die daraufhin deuten, dass ein neuer Bluetooth Philips Hue LightStrip auf den Markt kommen wird. Genau genommen hat die Federal Communications Commission (FCC) als US-Zulassungsbehörde die Genehmigung für zwei neue Modelle erteilt.

The model 9290022691 is the 2 meter LightStrip with power adapter and the model 9290022692 is a 1 meter LightStrip that can be attached to an existing LightStrip. The maximum length of this product is 10 meters.