Genau wie in den vergangenen Jahren feiert Apple auch in diesem Jahr das „Chinese New Year“ mit einem Kurzfilm. Dieser neue „Shot on iPhone“-Film steht ab sofort bereit. Das Video ist 8 Minuten lang und begleitend steht auch das zugehörige Making-Of bereit.

Shot on iPhone 11 Pro: „Daughter – Chinese New Year“

Das chinesische Neujahrsfest gilt als der wichtigste traditionelle chinesische Feiertag. In diesem Jahr wird Chinese New Year am 25. Januar 2020 begangen. Um dem bevorstehenden Feiertag gerecht zu werden, hat Apple ein neues Video im hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht.

Dabei schlägt Apple gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite wird Apple der Erwartungshaltung zahlreicher Chinesen gerecht, indem der Hersteller an den wichtigsten Feiertag des Jahres denkt. Auf der anderen Seite rührt Apple die Werbetrommel für das iPhone 11 (Pro) und demonstriert die Fähigkeiten der Foto- und Videokamera.

In dem Video zeigt Apple, wie drei Generationen chinesischer Frauen zum chinesischen Neujahrsfest zusammenkommen. Das Video wurde mit dem iPhone 11 Pro gedreht. Unter anderem spielt mit Zhou Xun sindder beliebtesten Schauspielerinnen in dem Clip mit.

Zusätzlich hat Apple das Making-Of des Clips veröffentlicht. In In 189 Sekunden gibt Apple einen Einblick in die Dreharbeiten.