Apple hat am heutigen Tag einen bislang unbekannten Mac mit der Modellnummer A2289 in der Datenbank der Eurasian Economic Commission registriert. Der Computer wird als portabler Mac beschrieben, auf dem macOS Catalina läuft.

Kommt in Kürze ein neues 13 Zoll MacBook Pro mit Scheren-Tastatur?

Apple hat ein neues MacBook mit der Modellnummer A2289 registriert. Zum aktuellen Zeitpunkt kann jedoch nur darüber spekuliert werden, um was für ein Gerät es sich handeln könnte. Es ist durchaus denkbar, dass es sich bei diesem neuen Modell um ein 13 Zoll MacBook Pro mit Scheren-Tastatur handelt.

Im November letzten Jahres hatte Apple das 16 Zoll MacBook Pro mit neuer Tastatur mit Scheren-Mechanismus auf den Markt gebracht. Nun könnte das 13 Zoll Modell in die Fußstapfen des 16 Zoll MacBook Pro treten. In der Gerüchteküche wird spekuliert, dass es auch ein 14 Zoll Modell anstatt eines 13 Zoll Modell werden könnte. Immerhin hatte Apple das 15 Zoll Modell mit einem 16 Zoll Modell ersetzt.

Darüberhinaus hat Apple den Mac Pro in der Rack-Variante registriert. Dieses Modell wird auf der Apple Webseite mit „bald verfügbar“ gekennzeichnet. Auch hat Apple existierende Modelle von AppleTV registriert, um tvOS 13 gerecht zu werden.

In den letzten Jahren sind in der Datenbank der eurasischen Zulassungsbehörde verschiedene neue Apple Produkte vor ihrer eigentlichen Ankündigung aufgetaucht. Unter anderem zeigten sich verschiedene Macs, iPhones, iPads, Apple Watch, AirPods und mehr. Wann der neue Mac jedoch auf den Markt kommen wird, ist bislang unbekannt. Wir gehen davon aus, dass dieses Modell in den kommenden Wochen per Pressemitteilung angekündigt wird. (via Macrumors)