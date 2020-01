Wie 9to5Mac berichtet, hat Apple TV+ seinen ersten großen Preis gewonnen. Billy Crudup gewann den Critics Choice Award für den besten Nebendarsteller einer Dramaserie für seine Leistung als Cory Ellison in „The Morning Show“.

Bester Nebendarsteller einer Dramaserie

Bei den diesjährigen Critics Choice Awards erhielt Apples Streaming-Dienst nur eine Nominierung, diese konnte jedoch erfolgreich in einen Sieg umgewandelt werden. Billy Crudup von „The Morning Show“ konnte sich als bester Nebendarsteller einer Dramaserie gegen Konkurrenten wie Asante Blackk (This Is Us), Asia Kate Dillon (Billions), Peter Dinklage (Game of Thrones) und Tim Blake Nelson (Watchmen) durchsetzen.

„The Morning Show“ ist Apples Newsroom-Drama, bei dem die Welt der Morgennachrichten im Mittelpunkt steht. Die Handlung beleuchtet das Ego, den Ehrgeiz und das Streben nach Macht der Journalisten, die jeden Morgen eine Show produzieren. Die Serie zeigt mehrere Hollywood-Stars, darunter Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell und Billy Crudup.

Apple will den Oscar

Nominiert wurde Apple TV+ bereits für mehrere Award-Shows. Mit den Critics Choice Awards konnte Apple jedoch erstmals einen Preis mit nach Hause nehmen. „The Morning Show“ erhielt beispielsweise drei Nominierungen bei den Golden Globes, sicherte sich aber bei dieser Preisverleihung in keiner Kategorie den Sieg. Apple lobte die Nominierungen dennoch und nannte den Erfolg eine „historische“ Leistung, da Apple TV+ der erste Streaming-Dienst ist, der im ersten Jahr für einen großen Kritikerpreis nominiert wurde – und das gleich mehrfach.

Dass Apple nun seinen ersten Preis erhalten hat, soll nur der Anfang sein. Das Unternehmen konzentriert sich laut Insider-Berichten auf Produktionen, die das Potential haben, angesehene Auszeichnungen zu erlangen, wobei ein Oscar das langfristige Ziel ist. Ein solches Aushängeschild würde sich ausgesprochen gut für die Vermarktung des Dienstes machen. Das Oscar-Konzept ging zuletzt beim Mitbewerber Netflix auf, der mit „Roma“ zahlreiche Nominierungen und den Preis für den besten ausländischen Film gewinnen konnte.