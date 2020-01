Die Hardwareentscheidungen rund um das iPhone 12 (Pro) dürften zum aktuellen Zeitpunkt längst von Apple getroffen worden sein. In rund acht Monaten werden die neuen iPhone-Flaggschiffe auf den Markt kommen und nun gilt es für den Hersteller aus Cupertino den Feinschliff zu erledigen. Unter anderem werden 5G-Chips verbaut, so die einhellige Meinung. Je nach Region sollen Modelle sowohl mit sub-6GHz und mWave verbaut werden.

Kuo: iPhone 12 mit 5G im Zeitplan für Herbst 2020

Erst letzten Monat gab der renommierte Analyst Ming Chi Kuo zu verstehen, dass Apple vier neue iPhone-Modelle mit 5G-Chip in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt bringen wird. Je nach Region sollen Modelle mit sowohl mit sub-6GHz und mWave verbaut werden.

Kuo deutete an, dass Modelle mit mmWave in fünf Ländern zum Einsatz kommen könnten. Dazu zählen die USA, Kanada, Japan, Korea und Großbritannien. Weiter heißt es, dass Apple die 5G-Funktionalität in Ländern, die kein 5G anbieten oder die 5G Abdeckung nur minimal ist, deaktivieren könnte, um die Produktionskosten zu minderem.

Nun liegt eine neue Analysteneinschätzung von Kuo vor. In dieser spricht der Analyst nach wie vor davon, dass Apple im Zeitplan liegt, um sub-6GHz und sub-6GHz + mmWave Modelle in der zweiten Jahreshälfte 2020 auf den Markt zu bringen. Ende des Q3 oder Anfang Q4 sollen die Modelle ausgeliefert werden.

Vergangene Woche widersprach Analyst Mehdi Hosseini der Einschätzung von Kuo. Hosseini gab an, dass die sub-6GHz Modelle im September 2020 erscheinen. die mmWave sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Kuo betont nun noch einmal, dass Apple bei der Entwicklung des 5G iPhones voll im Zeitplan liegt. Müssten wir uns entscheiden, so würden wir Kuos Einschätzung folgen. Der Analyst hat in den letzte Jahren seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen. (via Macrumors)