Apple hat auf seinem deutschen YouTube-Kanal insgesamt vier neue Videos veröffentlicht, mit dem sich der Hersteller aus Cupertino den Themen Backup, Wiederherstellung und Reparatur widmet.

So erstellst du ein Backup deines iPhone, iPad oder iPod touch in iCloud

Du kannst ein sicheres iCloud-Backup all der wichtigen Informationen erstellen, die sich auf deinem iPhone befinden. Sollte etwas mit deinem Gerät passieren, kannst du so immer dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Hier zeigen wir dir, wie du ein Backup in iCloud erstellst.

So stellst du dein Gerät aus einem iCloud-Backup wieder her

Du kannst alle Apps, Daten und Einstellungen wiederherstellen lassen, sodass alles wieder so ist, wie du es gewohnt bist. Hier zeigen wir dir, wie du ein iPhone, iPad oder einen iPod touch mithilfe deines iCloud-Backups einrichtest.

So bereitest du dein iPhone für eine Reparatur vor

Bevor du zu einem Apple Store oder autorisierten Apple Service Provider gehst, solltest du die hier beschriebenen Schritte ausführen, um dein Gerät für die Reparatur vorzubereiten. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt bzw. nicht reagiert, führe so viele Schritte wie möglich aus.

Eine Reparatur in einem Apple Store oder bei einem autorisierten Apple Service Provider vereinbaren

Dein Gerät muss repariert werden? Dann komm zu Apple! Wir zeigen dir, wie du in Apple Stores oder bei autorisierten Apple Service Providern von Apple genehmigte Servicearbeiten an deinem iPhone oder anderen Apple-Produkt durchführen lassen kannst.