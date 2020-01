Seit dem Start von Apple Arcade im September letzten Jahres hat der Hersteller aus Cupertino nahezu wöchentliche neue Spiele mit in den Spiele-Abo-Service aufgenommen. So sind seit Herbst letzten Jahres einige neue Spiele hinzugestoßen. Nun gibt es mit „No Way Home“ ein weitere Spiel.

Apple Arcade: Neues Spiel „No Way Home“ ist da

Ab sofort steht das Weltraum-Abenteuer „No Way Home“ im Rahmen von Apple Arcade zum Spielen bereit. In einer fremden Galaxie gestrandet, müsst ihr nur mit eurem Verstand, eurem Schiff und eurem Roboter-Begleiter ums Überleben kämpfen. Erkundet das Universum, freundet euch mit bizarren Außerirdischen an und stürzt euch in Horden von Monstern, um einen Weg nach Hause zu finden.

Features

Ein reichhaltiger Story-Modus in einem riesigen Universum.

Tägliche Herausforderung – Metzle dich jeden Tag mit einer neuen Megawaffe durch die Galaxie, für 24 Stunden Ruhm!

Atemberaubende handgezeichnete Hintergründe

Mehr als sechs Bajillionen und 50 Waffen zum Entdecken, Herstellen und Aufrüsten.

Mehr als 60 einzigartige Gegner

Ein umfassendes Missionssystem.

Epische Bosskämpfe!

Ein prozedurales Universum, jedes Spiel ist einzigartig!

Viele Wege führen zum Ziel – du kannst deinen ganz Eigenen entdecken!

Handeln, sammeln, plündern! Wertvolle Fracht wartet!

Volle Controller- und Touchscreen-Unterstützung.

Apple Arcade kostete nach dem kostenlosen Probemonat nur 4,99 Euro monatlich. Wie ihr das Abo allerdings preiswerter erhaltet, erfahrt ihr hier.