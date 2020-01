Kommenden Freitag startet die sogenannte PAX South Gaming Convention in Sam Antonio (Texas). Apple ist als Aussteller der Convention gelistet.

PAX South Gaming Convention: Apple zeigt Mythic Quest: Raven’s Banquet

Wie Macrumors zu berichten weiß, wird Apple auf der Gaming Convention einen Stand für „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ betreiben. Dabei handelt es sich um eine exklusive Komödie von Apple TV +, die einem Team von Videospielentwicklern folgt, die sich den Herausforderungen eines beliebten Onlinespiels stellen.

„Mythic Quest: Raven’s Banquet“ wurde von Rob McElhenney und Charlie Day ins Leben gerufen, die für ihre Arbeit an der langjährigen TV-Show „It’s Always Sunny in Philadelphia“ bekannt sind. McElhenney ist gleichzeitig der Creative Director von Mythic Quest: Raven’s Banquet. Weitere Schauspieler bei der Apple Eigenproduktion sind F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch und Jessie Ennis.

Es ist übrigens das erste Mal, dass Apple an der PAX South Gaming Convention teilnimmt. Wir können uns gut vorstellen, dass einige Stars der Serie bei der Convention vorbeigucken, um ein wenig die Werbetrommel zu rühren. Mythic Quest: Raven’s Banquet startet am 07. Februar 2020 auf Apple TV+.