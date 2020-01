Der „Guardians of the Galaxy“-Star Dave Bautista hat sich laut Variety für die Apple TV+ Serie „See“ verpflichtet. Bautistas Einsatz ist für die zweite Staffel vorgesehen, wobei noch nicht bekannt ist, was die Rolle umfassen wird.

Verstärkung für „See“

Dave Bautista, der seine Karriere als professioneller WWE-Wrestler begann, ist am besten bekannt dafür, dass er in der „Guardians of the Galaxy“-Franchise den rauen Drax spielt. Zuletzt spielte er die Figur in dem Kinohit „Avengers: Endgame“ aus dem Jahr 2019 und wird bald auch im dritten Teil von „Guardians of the Galaxy“ zu sehen sein, dessen Premiere für 2021 geplant ist. Zuvor stattet er jedoch bei Jason Momoa einen Besuch ab, mit dem er in Apples epischen Drama „See“ unterwegs sein wird.

Geschrieben und erschaffen von Steven Knight mit Francis Lawrence als Regisseur, spielt „See“ in ferner Zukunft, in der ein tödliches Virus die Weltbevölkerung dezimiert hat. Die meisten der Überlebenden sind fortan blind. Jason Momoa spielt Baba Voss – der Vater von Zwillingen, die mit der mythisch anmutenden Fähigkeit zu sehen geboren werden. Er muss seinen Stamm vor einer mächtigen aber verzweifelten Königin schützen, die die Zwillinge vernichten will. Alfre Woodard spielt Paris, die spirituelle Führerin von Baba Voss. „See“ wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert. Was uns in der zweiten Staffel erwartet oder welche Rolle Dave Bautista spielen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.