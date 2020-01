Der US-Generalstaatsanwalt William Barr hat Apple öffentlich aufgefordert, zwei iPhones freizuschalten, die von dem Bewaffneten benutzt wurden, der im Dezember drei Menschen in Pensacola, Florida, erschossen hatte. Wie die New York Times berichtet, beschwert sich der Generalstaatsanwalt bei der Gelegenheit, dass Apple bisher keine „substantielle Unterstützung“ für die Untersuchung bereitgestellt hat. Apple gibt hingegen an, dass man mit dem FBI zusammenarbeitet und die Ermittler mit allen vorliegenden Informationen versorgt hat.

Apple verteidigt sich gegen Anschuldigungen

Die öffentliche Anfrage von William Barr folgt einer ähnlichen Forderung des FBI. Auch hier wurde Apple gebeten, die iPhones zu entsperren. Die Geräte gehörten dem saudi-arabischen Soldaten Mohammed Saeed Alshamrani, der im Dezember 2019 auf dem Marinefliegerstützpunkt Pensacola drei Menschen getötet hat.

Die Ermittler sagen, dass sie Zugang zu den iPhones benötigen, damit sie auf Nachrichten von verschlüsselten Diensten wie WhatsApp und Signal zugreifen können. Durch den Zugriff auf diese Nachrichten können die Ermittler feststellen, ob Alshamrani den Angriff mit anderen koordiniert hat, heißt es. Die Ermittler glauben auch, dass Alshamrani versuchte, die iPhones zu zerstören, nachdem er zu feuern begonnen hatte, was weiter darauf hindeutet, dass es möglicherweise kritische Informationen auf den Smartphones gibt.

Nun meldet sich Apple zu Wort. In einer Erklärung gegenüber BuzzFeed News weist der Hersteller die Behauptung von Barr zurück, dass man keine „substantielle Unterstützung“ für die Untersuchung geleistet hat:

„Wir lehnen die Aussage ab, dass Apple bei der Pensacola-Untersuchung keine substanzielle Hilfe geleistet hat. Unsere Antworten auf ihre vielen Anfragen seit dem Angriff waren rechtzeitig, gründlich und dauern an. Wir haben auf jede Anfrage umgehend, oft innerhalb von Stunden, reagiert und Informationen mit den FBI-Büros in Jacksonville, Pensacola und New York ausgetauscht. Die Anfragen führten zu vielen Gigabyte an Informationen, die wir an die Ermittler weitergaben. In jedem Fall antworteten wir mit allen Informationen, die wir hatten.“

Apple hat auch seine Haltung bekräftigt, dass es so etwas wie eine Hintertür im iPhone nicht geben darf, auch wenn diese im Grundgedanken nur für die „guten Jungs“ gedacht wäre: