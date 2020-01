o2 hält gute Nachrichten für alle Interessenten am iPhone 11 bereit. Der Mobilfunkanbieter senkt den Preis des iPhone 11 in Kombination mit dem o2 Free M und o2 Free M Boost. Ihr spart monatlich 5 Euro bzw. 120 Euro während der Mindestvertragslaufzeit. Das Angebot ist nur kurze Zeit gültig.

iPhone 11 + o2 Free M im Preis gesenkt

Denkt ihr derzeit über die Anschaffung eines iPhone 11 nach? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. o2 hat den Preis des iPhone 11 in Kombination mit dem o2 Free M und o2 Free M Boost gesenkt. Monatlich spart ihr 5 Euro. Während der Mindestvertragslaufzeit winkt euch somit ein Rabatt in Höhe von 120 Euro. Viel einfacher lässt sich kein Geld sparen. Solltet ihr über das iPhone 11 bei o2 nachgedacht haben, so liefert euch der Mobilfunkanbeiter nun die passenden Argumente.

In unseren Augen eignet sich der o2 Free M (bzw. der o2 Free M Boost) für viele Smartphone-Nutzer. Der o2 Free M bietet euch unendliches Surfen mit 1MBit/s, 10GB LTE-Highspeed-Volumen, eine Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming sowie eine kostenlose Festnetzrufnummer. Entscheidet ihr euch für die Boost-Option, so zahlt ihr monatlich 5 Euro zusätzlich. Dafür erhaltet ihr jedoch das doppelte Datenvolumen (20GB) sowie die Möglichkeit die kostenlose o2 Connect-Option zu buchen. Diese bietet euch bis zu 10 kostenlose SIM-Karten, die ihr im iPad, im Auto oder sonst wo verwenden könnt.

Bis dato habt ihr für die Kombination aus iPhone 11 und o2 Free M monatlich 49,99 Euro bezahlt. Dieser monatliche Preis wurde nun vorübergehend auf 44,99 Euro gesenkt. Beim o2 Free M Boost ging es von 54,99 Euro auf 49,99 Euro.

Apple hat das iPhone 11 im Herbst 2019 vorgestellt und auf den Markt gebracht. In unseren Augen bietet das iPhone 11 ein ziemlich gutes Gesamtpaket, welches für die meisten Anwender perfekt ist.