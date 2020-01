Der Jahreswechsel 2019/2020 liegt längst hinter uns. Somit hat Apple auch ein weiteres Geschäftsquartal hinter sich gebracht. Dies bedeutet gleichzeitig, dass Apple in Kürze auch wieder neue Geschäftszahlen bekannt gegeben. Am 28. Januar 2020 ist es wieder soweit.

Apple hat offiziell bestätigt, dass das Unternehmen am 28. Januar 2020 seine Quartalszahlen für das fiskalische Q1/2020 bekannt gegeben wird. Dieses umfasst das kalendarische Q4/2019 und somit die Monate Oktober, November und Dezember 2020.

Apple’s conference call to discuss first fiscal quarter results is scheduled for Tuesday, January 28, 2020 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.