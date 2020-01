Erst gestern hatten wir darüber berichtet, dass US-Generalstaatsanwalt William Barr in einem aktuellen Strafverfahren Apple dazu aufgefordert hat, das iPhone eines Mörders zu entsperren. Nun mischt sich US-Präsident Donald Trump in die Diskussion ein.

Barr forderte Apple nicht nur auf, das iPhones eines Mörders zu entsperren, er beschwerte sich auch, dass Apple bisher keine „substantielle Unterstützung“ für die Untersuchung bereitgestellt habe. Der iPhone-Hersteller gab hingegen zu Protokoll, dass man mit dem FBI zusammenarbeite und die Ermittler mit allen vorliegenden Informationen versorgt.

Die öffentliche Anfrage von William Barr folgt einer ähnlichen Forderung des FBI. Auch hier wurde Apple gebeten, die betroffenen iPhones zu entsperren. Die Geräte gehörten dem saudi-arabischen Soldaten Mohammed Saeed Alshamrani, der im Dezember 2019 auf dem Marinefliegerstützpunkt Pensacola drei Menschen getötet hat.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. Januar 2020