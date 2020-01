Microsoft hat heute soeben angekündigt, dass Microsoft Edge mit Chromium-Engine ab sofort für den Mac zur Verfügung steht. Zudem gibt es den Browser auch für iOS und Android.

Microsoft veröffentlicht Chromium Edge Browser für den Mac

Microsoft Edge ist ab sofort für unterstützte Versionen von Windows und macOS als neue Version in mehr als 90 Sprachen erhältlich. Zudem gibt es den Browser auch für iOS und Android. Der neue Microsoft Edge basiert auf der Chromium-Engine, wodurch die Kompatibilität verbessert und eine plattformübergreifende Entwicklung von Webanwendungen erleichtert wird. Interessierte Kunden erhalten Microsoft Edge ab sofort als Download. Der automatische Rollout für Privatkunden beginnt in den nächsten Wochen und erfolgt sukzessive via Windows-Update.

Beim Wechsel auf die neue Version werden Favoriten, Kennwörter, gespeicherte Informationen für Formulare und Grundeinstellungen übertragen, ohne dass Kunden hierfür etwas tun müssen.

Individueller im Web: Mehr Personalisierbarkeit und Privatsphäre