Bei einem Preis von 5,99 Euro kann man nicht wirklich etwas falsch machen. Die Koogeek-Tochter dodocool hat uns einen Gutschein zur Verfügung gestellt, der es wirklich inne hat. Ihr spart satte 63 Prozent beim Kauf des dodocool Wireless Chargers.

dodocool Wireless Charger nur 5,99 Euro

Besitzt ihr ein Smartphones, welches drahtlos geladen kann (z.B. iPhone X oder neuer), und habt ihr noch auf das passende Argument gewartet, um euch das passende Qi-Ladegerät anzuschaffen, so möchten wir euch kurz auf den aktuellen dodocool-Deal aufmerksam machen.

Der Hersteller hat uns den Gutscheincode 724UWNTL zur Verfügung gestellt, mit dem ihr anstatt 15,99 Euro nur 5,99 Euro für den dodocool Wireless Charger bezahlt. Dies entspricht einem Rabatt von 63 Prozent.

In unseren Augen ist das ein verdammt heißer Deal. Der Gutschein ist nur wenige Tage bis zum 17.01.2020 23:59 Uhr gültig. Bei Interesse greift direkt zu, bevor der Deal abgelaufen ist. Um den Gutscheincode 724UWNTL einzulösen, ruft ihr die Produktseite bei Amazon auf und legt den Artikel in den Einkaufswagen. Während des Bezahlvorgangs könnt ihr den Gutscheincode eingeben und so bares Geld sparen.