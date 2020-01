Im September letzten Jahres kündigte Ring die sogenannte „Ring Indoor Cam“ an. Zum damaligen Zeitpunkt hieß es, dass das Gerät ab Frühjahr 2020 verfügbar sein wird. Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen, wenngleich wir offiziell noch Winter haben. Ab sofort ist die Ring Indoor Cam in Deutschland erhältlich.

Ring Indoor Cam ab sofort in Deutschland erhältlich

Ab sofort startet der Verkauf der Ring Indoor Cam in Deutschland. Die Indoor Cam ist für den Einsatz in Innenräumen gedacht und das bisher erschwinglichste Modell im wachsenden Produktportfolio von Ring. Die Kamera kann flexibel aufgestellt oder einfach an der Wand befestigt werden, bietet 1080p HD Video, Bewegungszonen, Nachtsicht, eine Gegensprechfunktion sowie Videoaufzeichnung bei Bewegungserkennung.

Über das Feature „Verbundene Geräte“ können Ring-Nutzer ihre Indoor Cam mit anderen Ring-Geräten verbinden, über ein einziges Dashboard alle Ereignisse abrufen und ihren Ring der Sicherheit komfortabel über die nutzerfreundliche App bedienen. Die neue Modi-Funktion erleichtert die Nutzung zusätzlich, indem sich mit einem Tastendruck die Videoaufzeichnung unterbrechen lässt, während man zu Hause ist.

Ring Indoor Cam kostet 59 Euro und ist sofort verfügbar.