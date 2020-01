Unter der Überschrift „Gefährdete Jugendliche erhalten einen frischen Look und die Chance zum Neuanfang“ hat Apple soeben im Apple Newsroom einen neuen Beitrag veröffentlicht, mit dem der Hersteller aus Cupertino unter anderem auf das Engagement von Jaz Limos (Managerin im Apple Park Visitor Center) eingeht.

Apple und Apple Mitarbeiter spenden für wohltätige Zwecke

Zugegebenermaßen klingt die einleitende Geschichte zu dem neuen Artikel im Apple Newsroom ein wenig „kitschig“. Schlussendlich hat diese Erfahrung jedoch Jaz Limos dazu gebracht, Saints of Steel zu gründen.

2016, nachdem Limos mit einem Obdachlosen in einem Sandwich-Laden in Oakland Brot geteilt hatte, war sie entsetzt, als sie feststellte, dass er ihr Vater war, den sie seit ihrer Jugend nicht mehr gesehen hatte. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass sie etwas unternehmen musste. Monatelang dachte sie über diese zufällige Begegnung nach, besprach sie mit ihrem Friseur und überlegte, wie sie wirklichen Einfluß auf das Leben anderer Menschen haben könnte. Da wurde ihr klar, wie einfach es war, sich in diesem Stuhl anderen gegenüber zu öffnen, aber auch, welch gutes Gefühl es war, sich danach selbst im Spiegel zu sehen.

Bei Saints of Steel handelt es sich um einen gemeinnützigen Pop-up-Friseurladen für Menschen in Not, die auf der Suche nach Arbeit, Wohnung oder einem Neuanfang sind, mit der Möglichkeit das Aussehen auffrischen zu lassen. Der Aufbau der Organisation erfolgt mit der vollen Unterstützung der Apple-Familie. Im ersten Jahr wurde die Organisation fast vollständig durch Freiwillige und Spenden von Apple finanziert.

In diesem Zusammenhang geht Apple auch noch einmal grundsätzlich auf das eigene Engagement sowie das Engagement der Mitarbeiter ein. So heißt es