Um es vorab direkt zu sagen, offizielle AirPods-Verkaufszahlen liegen uns nicht vor. Sollten die Zahlen der Analysten von Strategy Analytics jedoch nur annähernd stimmen, so hat Apple einen echten Kassenschlager auf den Markt gebracht, der sich riesiger Beliebtheit erfreut.

AirPods werden zum Kassenschlager

Seit dem Verkaufsstart der Original AirPods kann man erahnen, dass sich die kabellosen Kopfhörer wie geschnitten Brot verkaufen. Mit den AirPods 2 sowie den kürzlich erscheinen AirPods Pro hat Apple nochmal stark nachgelegt.

Die Analysten von Strategy Analytics haben sich mit dem Markt für „Drahtlose Kopfhörer“ beschäftigt und diesen im Bezug auf das Jahr 2019 analysiert. Demnach ist es Apple gelungen, rund 60 Millionen AirPods im vergangenen Jahr zu verkaufen. Der Gesamtmarkt an „True Wireless Headsets“ wuchs im Jahr 2019 um satte 200 Prozent. Aktuell dominiert Apple diesen Markt und wird diesen auch in den kommenden Jahre noch bestimmen.

Nicht nur bei den Stückzahlen steht Apple ganz oben in dieser Disziplin auf dem Treppchen, noch deutlicher wird Apples Dominanz beim Umsatz. Beim reinen Marktanteil (Stückzahlen) verbucht Apple etwas über 50 Prozent. Die nächsten Konkurrenten (Samsung und Xiaomi) kommen jeweils nicht einmal auf 10 Prozent. Betrachtet man jedoch die Umsätze in dieser Kategorie so verbucht Apple 71 Prozent des Gesamt-Marktes.

Mit den AirPods 2 (hier unser Test) und AirPods Pro (hier unser Test) ist Apple in diesem Marktsegment zum aktuellen Zeitpunkt sicherlich gut aufgestellt. Dazu vermarktet Apple zahlreiche Kopfhörer seiner Tochter „Beats“. Darüberhinaus wird Apple nachgesagt, dass der Hersteller bereits an einer neuen AirPods-Generation sowie einem High-End Ober-the-War Kopfhörer arbeitet.