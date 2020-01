Es wird musikalisch auf Apple TV+. Apple hat bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen die exklusiven Rechte an der Dokumentation „Beastie Boys Story“ sichern konnte. Die Doku feiert am 24. April ihre exklusive Premiere auf Apples TV+.

Apple sichert sich die exklusiven Rechte an der Dokumentation „Beastie Boys Story“

Über Geschmack lässt sich sicherlich streiten und über Musikgeschmack umso mehr. Ob man nun die Beastie Boys mag oder eben nicht, lassen wir mal dahingestellt. In unseren Augen hat sich Apple mit der „Beastie Boys Story“ eine spannende Doku an Land gezogen.

Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen mit der „Beastie Boys Story“ einen neuen Sachbuchfilm erworben hat. Der Dokumentarfilm wird im Frühjahr 2020 auf Apple TV + Premiere haben. Ein spezieller Ausschnitt des Dokumentarfilms wird exklusiv in ausgewählten IMAX-Kinos für eine begrenzte Zeit am 3. April veröffentlicht, bevor er am 24. April weltweit auf Apple TV + Premiere hat. Mit von der Partie sind die mit dem Grammy Award ausgezeichneten Beastie Boys-Mitglieder Mike Diamond und Adam Horovitz sowie der mit dem Oscar ausgezeichneten Regisseur Spike Jonze.

Der Film wird anlässlich des 26. Jahrestages der Veröffentlichung von Beastie Boys Nr. 1-Chartalbum „Ill Communication“ aus dem Jahr 1994 uraufgeführt und vereint die Beastie Boys über 25 Jahre nach der Veröffentlichung des Musikvideos „Sabotage“ mit dem Regisseur Spike Jonze. Dieser hatte bereits bei dem Video Regie geführt. Das Projekt ist aus der Zusammenarbeit von Adam und Mike bei ihrem Bestseller „Beastie Boys Book“ entstanden.

Apple TV+ ist über die Apple TV App auf dem iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac und anderen Plattformen, darunter auch im Web (tv.apple.com), für 4,99 Euro pro Monat mit einem siebentägigen kostenlosen Probeabo verfügbar. Kunden, die seit dem 10. September 2019 ein neues iPhone, iPad, Apple TV, Mac oder iPod touch gekauft haben oder kaufen werden, können Apple TV+ im Rahmen einer aktuellen Promo ein Jahr lang kostenlos genießen