Letzten Sommer hatte Sam Henri Gold Hunderte von Bildern, Videos und anderes historisches Apple-Material auf sein Google Drive hochgeladen – von den Anfängen des Unternehmens bis hin zu der WWDC 2019. Die Sammlung hat nicht lange gehalten. Der große Andrang sorgte innerhalb von wenigen Stunden, dass das Archiv nur noch eingeschränkt erreichbar war und somit entschied sich Gold, das „Apple-Museum“ vorerst vom Netz zu nehmen. Jetzt sind die virtuellen Tore jedoch wieder geöffnet, wobei wir auch neues unveröffentlichtes Material zu sehen bekommen.

Das Apple-Archiv

Es ist erstaunlich, was Sam Henri Gold in den vergangenen Jahren an Promo-Material von Apple gesammelt hat. Aufgeteilt in Jahrzehnte finden wir auf der Webseite „The (Unofficial) Apple Archive“ von dem ersten Apple II Werbespot aus dem Jahr 1977 bis hin zu den aktuellen iPhone 12 Clips alles was das Apple-Herz begehrt.

Nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr, entschied sich Gold das private Projekt neu aufzuziehen. Anstatt Google Drive, gibt es jetzt eine Webseite, die Apples Geschichte übersichtlich präsentiert. Die Webseite enthält eine Suchfunktion, die es einfacher macht, etwas Bestimmtes unter den Hunderten von Beiträgen zu finden oder eine ganze Produktkategorie zu durchsuchen. Bilder können aus dem Archiv heruntergeladen werden, das Herunterladen von Videos ist jedoch nicht möglich.

Die vollständige Sammlung umfasst über 15.000 Dateien und knapp 1 TB an Daten. Dabei verspricht Gold für die Zukunft noch sehenswerten Nachschub. PDFs, Print-Anzeigen, WWDC-Sessions, obskure Clips aus den 80er Jahren und eine umfassende Sammlung von macOS- und iOS-Wallpapers sind nur einige der noch in Vorbereitung befindlichen Ergänzungen.