Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass IKEA damit begonnen hat, das HomeKit-Update für die smarten Rollos FYRTUR und KADRILJ in den USA und anderen Märkten zu verteilen. Wie es scheint, ist das Ganze jedoch nicht ganz rund gelaufen, so dass sich der HomeKit-Support für die beiden Rollos innerhalb der EU verzögert.

Nicht ganz zu erfreuliche Nachrichten erreichen uns heute von IKEA, zumindest wenn ihr sehnsüchtig auf das HomeKit-Update für die smarten Rollos FYRTUR und KADRILJ wartet.

Ein Nutzer hat sich an den per Twitter an den IKEA Support in Großbritannien gewandt und die Antwort erhalten, dass sich das HomeKit-Update in der EU verzögert. Es heißt

Auf der einen Seite ist es sicherlich ärgerlich, dass IKEA das Update hierzulande verzögert. Auf der anderen Seite bringt es jedoch auch nichts, wenn HomeKit in Kombination mit den smarten Rollos FYRTUR und KADRILJ nur unzuverlässig funktioniert. Von daher geben wir IKEA noch ein wenig Zeit und hoffen auf ein zeitnahes Update.

Hi there, due to some technical issues with the latest update that was launched in the USA, we have had to delay rolling this update out within the EU until these issues have been fixed. We currently do not have a date for this but our team is working on this. Thanks, Jamie

— IKEA UK Support (@IKEAUKSupport) 15. Januar 2020