Zuletzt haben wir euch berichtet, dass Apple in ausgewählten Apple Stores die Möglichkeit bietet, einige der Illustratoren von beliebten Apple TV+ Serien zu treffen. Unter Anweisung konnten hierbei die Teilnehmer der neuen „Today at Apple“-Sessions das Handwerk des Posterdesigns kennenlernen. Nun zeigt uns Apple in zwei Videos, wie die Illustratoren ein Poster für Apple TV+ erstellen.

Making-Of-Videos zeigen iPad Pro-Einsatz

Bereits zu Stummfilmzeiten bewarben Poster den „neusten Streifen“ im Kino. Im Laufe der Geschichte hat sich sicherlich einiges in der Designkunst geändert, doch eines ist geblieben: Das Plakat bzw. Poster soll den Stil des Films einfangen. Auch wenn Illustratorin Janice Sung heute ein iPad Pro verwendet, versucht sie sich dennoch von ihrer Umwelt inspirieren zu lassen. So konnte sie auch den Geist der neuen Apple TV+ Serie „Dickinson“ einfangen und in ein stilvolles Poster verwandeln, wie sie im Video erklärt:

Die Illustratoren Justin und Paige von Phantom City Creative gaben in einem separaten Video Auskunft darüber, wie sie mit einem iPad Pro zwei neue Poster für die Apple TV+ Serie „For All Mankind“ erstellt haben. Hierbei erklärt das Designer-Duo, wie sie zunächst auf Papier eine Skizze anfertigen und dann die Arbeit auf dem iPad Pro perfektionieren. Auch hier ist es natürlich wichtig den Stil der Serie zu treffen – da ist es hilfreich, dass sowohl Justin als auch Paige von der Science-Fiction-Serie fasziniert sind:

„Dickinson“ und „For All Mankind“ gehören zu den ersten Apple TV+ Serien, die beide bereits für eine zweite Staffel verlängert wurden.

„Dickinson“ zeigt Hailee Steinfeld als berühmte amerikanische Dichterin Emily Dickinson. Die Serie untersucht die Zwänge von Gesellschaft, Geschlecht und Familie aus der Sicht von Dickinson. Dabei sucht die Dichterin einen Weg, aus der ihr im 19. Jahrhundert vorgegebenen Geschlechterrolle auszubrechen.

„For All Mankind“ ist die neuste Serie von Ronald D. Moore und stellt sich vor, was passiert wäre, wenn der globale Wettlauf ins All nie aufgehört hätte und das Weltraumprogramm im kulturellen Zentrum von Amerikas Hoffnungen und Träumen geblieben wäre.