Apple TV+ ist am 01. November 2019 gestartet. Alle Kunden, die seit dem 10. September ein neues iPhone, iPad, einen Mac, Apple TV oder einen iPod touch gekauft haben, erhalten ein kostenloses Jahr Apple TV+. Allerdings muss die Testphase fristgerecht aktiviert werden. Genau daran erinnert Apple dieser Tage.

Apple erinnert Nutzer an 1-jährige kostenlose Testphase von Apple TV+

Apple hat im vergangenen Herbst eine Promo gestartet, die nur für begrenzte Zeit gilt. Nach wie vor läuft die Aktion, so dass Kunden die seit dem 10. September 2019 ein neues iPhone, ein neues iPad, einen neuen iPod touch, ein neues Apple TV oder einen neuen Mac kauft haben, ein Jahr kostenlos Apple TV+ erhalten. Allerdings muss die kostenlose Testphase fristgerecht aktiviert werden.

Wir haben beispielsweise unsere Testphase pünktlich am 01. November 2019 mit dem Start von Apple TV+ aktiviert. Dies wird jedoch nicht jeder Nutzer getan haben. Dieser Tage richtet sich Apple an Kunden, die grundsätzlich dazu berechtigt sind, ein Jahr kostenlos Apple TV+ zu erhalten, das Ganze jedoch noch nicht aktiviert haben.

In den Bestimmungen zu der Promo heißt es unter anderem

Das Angebot muss in der Apple TV App innerhalb von drei Monaten nach der Ersteinrichtung deines neuen Geräts in Anspruch genommen werden. Damit du das Angebot angezeigt bekommst, musst du dich mit deiner Apple ID auf deinem neuen Gerät anmelden. Falls du dein neues Gerät vor dem Start von Apple TV+ am 1. November gekauft hast, hast du drei Monate Zeit, das Abo einzulösen (ab 1. November 2019).

Habt ihr euer für diese Aktion qualifiziertes Endgerät vor dem 01. November 2019 gekauft und habt die einjährige kostenlose Testphase noch nicht aktiviert, so bleibt euch hierzu noch bis zum 31. Januar 2020 Zeit. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass sich die kostenlose Testphase nach Ablauf Automaisch in ein Abo umwandelt, welches mit 4,99 Euro pro Monat (Jahresabo 49,99 Euro) berechnet wird. Habt das in jedem Fall im Auge. Beachtet auch, dass wenn ihr während des kostenfreien Probeabos kündigt, ihr und eure Familienmitglieder nicht mehr auf Apple TV+ zugreifen und die verbleibende Zeit des einjährigen kostenlosen Probeabos nutzen könnt. Ihr könnt das Probeabo nicht erneut aktivieren.