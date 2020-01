Kurz vor dem Wochenende hat noch einen umfassenden Deal mit der mehrfach ausgezeichneten Schauspielerin und Produzentin Julia Louis-Dreyfus bekannt gegeben.

Im Rahmen des mehrjährigen Deals wird Louis-Dreyfus neue Projekte exklusiv für Apple TV + als Executive Producer und Star entwickeln. Der Deal markiert ihren allerersten Vertrag mit einem Streaming-Service.

“I am thrilled about this new partnership with my friends at Apple,” said Louis-Dreyfus. “Also, many thanks and kudos to my representatives for structuring the deal in such a way that I am paid in AirPods.”