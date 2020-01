Nicht nur auf Apple TV+ starten wöchentlich neue Inhalte, auch Apple Arcade wird Woche zu Woche „aufgerüstet“. Ab sofort ist „Kings of the Castle“ im Rahmen des Apple Spiele-Abo-Dienstes verfügbar.

„Kings of the Castle“ startet auf Apple Arcade

Für den Spielspaß am Wochenende möchten wir euch auf einen weiteren Titel aufmerksam machen, der auf Apple Arcade gestartet ist. Die Rede ist von „Kings of the Castle“.

Das Spiel wird wie folgt beschrieben

Der Drache Zantorian hat Prinz Rupert in einem Burgturm auf einer gefährlichen und geheimnisvollen Insel eingesperrt. Lord Baldor entsendet die Prinzessin, um das feindliche und unbekannte Gebiet zu erkunden. In der Rolle der Prinzessin musst du deinen Mut, deine Kraft und deinen untrüglichen Orientierungssinn einsetzen, um den Prinzen zu retten. Suche Schlüssel und Tränke, um die Spitze des Burgturms zu erreichen. Sammle unterwegs Edelsteine, um ein Lösegeld für die sichere Rückkehr des Prinzen zu zahlen! Kings of the Castle ist ein farbenfrohes, behagliches Ich-Perspektive-Spiel, dem es gelingt, eine Kombination aus Märchen, Schnitzeljagd und Spiel gegen die Zeit unter einen Hut zu bringen. Es empfiehlt sich, das Spiel im Mehrspieler-Modus zu erleben, besonders für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren, die gemeinsam mit Eltern und Freunden spielen.

Apple Arcade ist im September 2019 gestartet. Mit einem Apple Arcade Abonnement erhalten Nutzer unbegrenzten Zugriff auf den gesamten Katalog von über 100 neuen, exklusiven Spielen, die alle auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind. Der erste Monat ist kostenlos. Entscheidet ihr euch für das Jahresabo, so werden nur 49,99 Euro fällig. Wenn ihr von einer iTunes Karten Rabatt-Aktion profitiert, spart ihr sogar noch ein paar Euros.