Als Tim Cook zuletzt das Oktoberfest besuchte, war er nicht nur wegen dem leckeren Bier in München. Mit Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner hatte er auch einen interessanten Gesprächspartner vor Ort. Hier könnten die Männer bereits die nächsten Schritte für Apples anstehende Expansion besprochen haben. So erfahren wir von der Süddeutsche Zeitung , dass der iPhone-Hersteller in München einen neuen Standort beziehen wird.

Platz für 1500 Mitarbeiter

Apple wird laut mehreren Experten des Gewerbeimmobilien-Marktes das Bürogebäude „Karl“, das derzeit auf dem ehemaligen Mahag-Gelände an der Karlstraße gebaut wird, beziehen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 2021 geplant und soll 1500 Mitarbeitern Platz bieten.

„Ich freue mich, dass sich Apple am Standort München vergrößert“, sagt Wirtschaftsreferent Baumgärtner. „Dadurch werden hochwertige Arbeitsplätze in unserer Stadt gesichert und neu geschaffen.“ Zum Treffen auf der Wiesn erläutert er: „Ich nutze das Oktoberfest, um mit Akteuren der Wirtschaft in Kontakt zu treten und über die Vorzüge des Technik- und Wissenschaftsstandorts München zu sprechen. Wenn dies bei Herrn Cook positive Resonanz gefunden hat, freue ich mich darüber.“

Wie viele Mitarbeiter Apple letztendlich in dem neuen Bürogebäude beschäftigen will, ist nicht bekannt. Ebenso gibt es noch keine offizielle Bestätigung für das Vorhaben. Laut den vorliegenden Informationen soll das Unternehmen jedoch das komplette Gebäude angemietet haben und wird somit seine Präsenz in München deutlich erweitern. Derzeit beschäftigt Apple an dem Standort im „Bavarian Design Center“ rund 300 Ingenieure aus mehr als 40 Nationen.