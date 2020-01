Wie Apple bekannt gibt, werden wir mit „Dear…“ bald eine interessante Dokumentarfilmreihe von Emmy und Peabody Award Gewinner R.J. Cutler („The September Issue“, „Untitled Billie Eilish Documentary“) auf Apple TV+ sehen können. Die Serie porträtiert berühmte Persönlichkeiten und wird in diesem Frühjahr weltweit Premiere feiern.

Neue Doku-Serie für Apple TV+

„Dear…“ soll einen tieferen Einblick in das Leben von Kultfiguren wie Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Spike Lee und anderen Persönlichkeiten vermitteln. Wie Apple erklärt, lässt sich die neue Doku-Serie von den „Dear Apple“-Spots des Unternehmens inspirieren, in denen Kunden ihre schriftlichen Erfahrungsberichte über Apple-Produkte vorlesen. Die Werbekampagne konzentrierte sich auf lebensverändernde Ereignisse, wie z.B. die Entdeckung einer Herzerkrankung durch die Apple Watch oder einen automatischen Notruf nach einem Autounfall.

In „Dear…“ will Apple diese Erzählweise fortführen und die Biographien der bekanntesten Persönlichkeiten der heutigen Gesellschaft präsentieren. Hierfür verwendet Filmemacher R.J. Cutler Briefe, die von denjenigen geschrieben wurden, deren Leben von den Stars beeinflusst wurden – sei es durch die Musik von Stevie Wonder, die Hilfe von Oprah Winfrey oder eine anderen Errungenschaft der schillernden Figuren.

Die 10-teilige Serie soll im Frühling auf Apple TV+ starten und wird international anerkannte Persönlichkeiten wie Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird und andere porträtieren.

Hier haben wir noch einen der typischen „Dear Apple“-Spots: