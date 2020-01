Ihr erinnert euch vielleicht an die die Diskussion zur Erfassung von Standortdaten des iPhone 11 und iPhone 11 Pro, die Anfang Dezember 2019 aufkeimte. Sicherheitsexperten hatten festgestellt, dass die genannten Geräte Standortinformationen des Benutzers zeitweise abfragen, auch wenn alle Anwendungen und Systemdienste auf dem Telefon so eingestellt sind, dass sie diese Daten niemals abfragen sollen. Apple meldete sich zeitnah zu Wort, um die Diskussion im Keim zu ersticken. Gleichzeitig versprach der Hersteller ein iOS-Update mit dem er U1-Chip vollständig abgeschaltet werden kann.

Der Apple U1-Chip ist dafür verantwortlich, dass iPhone 11 und iPhone 11 Pro bestimmte Standortdaten erfassen. Apple erklärt dies wie folgt

Die Ultra-Breitband-Technologie ist ein Industriestandard und unterliegt internationalen behördlichen Anforderungen, nach denen sie an bestimmten Standorten ausgeschaltet werden muss. iOS verwendet die Ortungsdienste, um zu bestimmen, ob sich „iPhone“ an diesen verbotenen Orten befindet, um Ultra-Breitband zu deaktivieren und die Bestimmungen einzuhalten.

Gleichzeitig versprach Apple ein iOS-Update, mit dem der eigens entwickelte U1-Chip vollständig ausgeschaltet werden kann, und durch diesen keine Standortdaten mehr erhoben werden. Dieses Update wird mit iOS 13.3.1 bereit stehen (aktuelle befinden wir uns in der Beta 2).

So iOS 13.3.1 beta 2 does have a new toggle to disable Ultra Wideband. pic.twitter.com/Tswt7V5GMV

— Brandon Butch (@BrandonButch) 17. Januar 2020