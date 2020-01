Endlich ist es soweit. Die Fußball-Bundesliga startet in die Rückrunde der Saison 2019/2020. Mit dem Sky Ticket könnt ihr dabei sein, ohne einen langfristigen Vertrag abschließen zu müssen. Sky Ticket bietet euch mehrere Möglichkeiten an – dabei bleibt ihr jederzeit flexibel, da das Sky Ticket monatlich gekündigt werden kann. Los geht es ab 4,99 Euro. Wir zeigen euch alle Möglichkeiten auf, wir ihr mit dem Sky Ticket die Fußball-Bundesliga und den Rückrunden-Start verfolgen könnt.

Jetzt den Rückrunden-Start der Fußball-Bundesliga im Livestream verfolgen

Wir haben uns die verschiedenen Angebote auf der Sky Ticket Webseite angeguckt und im Grunde gibt es vier spannende Möglichkeiten, wie ihr die Bundesliga verfolgen könnt. Dabei stehen euch unterschiedliche Tickets mit unterschiedlichen Leistungen zur Verfügung.

Sky Ticket hat ein exklusives Angebot aufgelegt, welches sich in unseren Augen insbesondere eignet, wenn ihr an einem speziellen Tag (z.B. am heutigen Samstag) die Bundesliga verfolgen möchtet. Ihr erhaltet 1 Monat Serien + 1 Tag Livesport zum Knallerpreis von nur 4,99 Euro. Wann ihr den Das Sport Tagesticket nutzt, bleibt euch überlassen. Entweder sofort oder an einem anderen Tag.

Die zweite Option ist das neue Sky Sport Ticket. Für nur 9,99 Euro im Monat enthält das Sport Ticket alle Live-Übertragungen der Konferenzen der Fußball-Bundesliga, 2. Bundesliga und UEFA Champions League, sowie alle Live-Übertragungen der Spiele der Premier League und des DFB-Pokals – Formel 1, Handball, Tennis und Golf ebenfalls inklusive.







Neben dem Sky Sport Monatsticket bietet Sky auch weiterhin das Supersport Monatsticket an. Dieses richtet sich an alle Sportfans, die zusätzlich alle Sky Einzelspiele der Bundesliga, 2. Bundesliga und der Champions Leauge live verfolgen möchten. Zwei parallele Streams sind möglich. Das Supersport Monatsticket wird im 1. Monat zum Aktionspreis von nur 14,99 Euro angeboten. Ab dem 2. Monat kostet es 29,99 Euro pro Monat. Die Monatstickets sind weiterhin wie gewohnt bequem monatlich kündbar!

Speziell zum Rückrundenstart hat Sky noch das Supersport Rückrunden Special aufgelegt, mit dem ihr 60 Euro sparen könnt. Entscheidet ihr euch für das Supersport Rückrunden Special, so erhaltet ihr dieses Ticket im 6-Monats-Abo für nur 19,99 Euro monatlich. Danach kostet 29,99 Euro. Ihr könnt das Ticket jedoch so kündigen, dass euch er Preissprung erspart bleibt. Das Supersport Rückrunden Special enthält die selben Leistungen wie das Supersport Monats-Ticket (u.a. Einzelspiele der Bundesliga, 2 Streams gleichzeitig)

4 Optionen für den Sport Live-Stream bei Sky Ticket

Wir sind davon überzeugt, dass Sky zum Rückrundenspart ein paar attraktive Sport Tickets anbietet, die flexibel kündbar sind. Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. Möchtet ihr nur mal rein schnuppern oder euch gleich die gesamte Rückrunde zum Vorzugspreis sichern?