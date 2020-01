Im Rahmen der letztjährigen WWDC kündigte Apple Catalyst an. macOS Catalina macht es Entwicklerinnen und Entwicklern von Apps für das iPad leichter als jemals zuvor, ihre Software auf den Mac zu bringen. Der Prozess beginnt damit, dass nur ein Markierungsfeld in Xcode markiert werden muss. In diesem Zusammenhang für Gamelofts Asphalt 9 angekündigt. Mit Verzögerung hat es diese Version nun in den Mac App Store geschafft.

Gameloft veröffentlicht Asphalt 9 für den Mac mit Catalyst

Mit Catalyst hat Apple eine gute Basis geschaffen, um iPad-Apps auf den Mac zu portieren. Allerdings lief zunächst nicht alles so, wie von Apple geplant und es gab ein paar Probleme. Apple versprach, die Catalyst-Funktion zu verbessern.

Nun hat Gameloft das Rennspiel Asphalt 9 in der „Catalyst-Version“ im Mac App Store veröffentlicht. Das Spiel wird unter anderem wie folgt umschrieben

Asphalt 9: Legends präsentiert eine umfangreiche Liste echter Supersportwagen von namhaften Herstellern wie Ferrari, Porsche, Lamborghini und W Motors. Wähle deinen Traumwagen und fahre durch spektakuläre Orte auf der ganzen Welt. Überschreite deine Grenzen und werde zur Legende der Rennstrecke! Sammle über 60 der erstaunlichsten Tempomaschinen der Welt. Jedes Fahrzeug wurde sorgfältig nachmodelliert, um es von innen und außen exakt wiederzugeben. Benutze den neuen Wageneditor, um die Farbe und das Material deines Wagens genau zu bestimmen. Außerdem kannst du die Farbe der Felgen und Bremssättel auswählen und Karbonteile hinzufügen, um deine Wagen komplett individuell anzupassen. Fühle den Nervenkitzel von der Schwerkraft trotzenden Rennen und das auf über 80 Rennstrecken an den erstaunlichsten realen Orten der Welt. Fahre in der amerikanischen Wildnis um gigantische Tornados herum, weiche Lawinen im Himalaya aus oder fahre über die sandigen Strände der Karibik. Jede Strecke bietet endlose Gameplay-Möglichkeiten, um jedes Rennen in einen echten Blockbuster-Film zu verwandeln.

Das Spiel lässt sich grundsätzlich kostenlos aus dem Mac App Store laden und auch spiele. Verschiedene In-App-Käufe sind möglich.