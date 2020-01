Heute ist der „Martin Luther King jr. Day“ in den Vereinigten Staaten, ein nationaler Gedenk- und Feiertag für den im Jahre 1968 ermordeten Dr. Martin Luther King jr. Wie bereits in den vergangenen Jahren erinnern Apple und Tim Cook auch heute an den Bürgerrechtler.

In den USA findet der „Martin Luther King jr. Day“ am heutigen 20. Januar statt. Diesen bundesweiten Feiertag haben Apple und Tim Cook zum Anlass genommen, um an den Anführer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu erinnern.

Apple gedenkt Dr. Martin Luther King jr. mit einer ganzseitigen Hommage auf seiner Webseite. Neben dem Foto des Bürgerrechtlers zeigt sich das Zitat „Whatever affects one directly, affects all indirectly“ (Was auch immer jemanden direkt betrifft, betrifft indirekt alle).

Weiterhin hat Apple CEO Tim Cook auf Twitter seine Gedanken anlässlich des „Martin Luther King jr. Day“ geteilt:

„I have the audacity to believe that peoples everywhere can have three meals a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality and freedom for their spirits.” Let us all be so audacious, and work to make MLK’s dream a reality for us all.

— Tim Cook (@tim_cook) 20. Januar 2020