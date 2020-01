Mit der Ankündigung der neuen iPhone 11 und iPhone 11 Pro hat Apple auch die sogenannten Slofies eingeführt. Dabei handelt es sich um Apples Marketingbegriff für Videos, die mit der Frontkamera im Zeitlupenmodus aufgenommen wurden. Nun gibt es zwei neue Videos, um die Funktion zu veranschaulichen.

Slofie on iPhone 11

Passend zur Jahreszeit – auch wenn der Schnee in diesem Jahr noch nicht wirklich bei uns in Deutschland angekommen ist – hat Apple zwei neue Videos auf YouTube veröffentlicht, um die Slofie-Funktion zu veranschaulichen.

Laut Apple lassen sich mit der iPhone 11 (Pro) Frontkamera epische Slo-Mo-Videos erstellen. Genau dies zeigen die beiden Snowboarder in den eigebundenen Videos. Apple merkt in diesem Zusammenhang allerdings an, dass die Videos von professionellen Snowboarden aufgenommen wurden und man dies nicht nachahmen sollte. Es geht schlicht und einfach um die Veranschaulichung der Slofie-Funktion. An dieser Stelle sollte man nochmal daran erinnern, dass es sich empfiehlt, beim Snowboarden einen Helm zu tragen. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, sollte man auch die Zunge einziehen. Aber das nur am Rande.