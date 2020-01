Am heutigen Tag gibt es gleich mehrere Ankündigungen in der Mobilfunkbranche. o2 stellte neue Unlimited-Tarife vor und verdoppelt das Datenvolumen in den o2 Free Tarifen und Vodafone präsentiert neue Young-Tarife. Auch von Congstar gibt es ein paar News. Die congstar Datentarife für Tablet- und LTE Minirouter-Nutzung werden aufgewertet.

Mehr Datenvolumen, höhere Geschwindigkeit und LTE 25 inklusive

congstar wertet ab dem 28. Januar seine drei Datentarife Daten S, M und L für die Tablet- und LTE Minirouter-Nutzung auf. Kunden profitieren dadurch von bis zu 8 GB Datenvolumen monatlich sowie von max. 25 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit im LTE-Netz. Die Tarife können sowohl mit 24 Monaten Laufzeit als auch in der monatlich kündbaren Flex-Variante gebucht werden.

Im Einzelnen enthalten die neuen Datentarife ab dem 28. Januar folgende Leistungen

Daten S für 8 Euro im Monat

1,5 GB Datenvolumen (statt bisher 750 MB)

LTE 25 mit max. 25 Mbit/s im LTE-Netz (statt bisher 7,2 Mbit/s HSDPA)

Daten M für 15 Euro im Monat

4 GB Datenvolumen (statt bisher 2 GB)

LTE 25 mit max. 25 Mbit/s im LTE-Netz (statt bisher 14,4 Mbit/s HSDPA)

Daten L für 20 Euro im Monat

8 GB Datenvolumen (statt bisher 5 GB)

LTE 25 mit max. 25 Mbit/s im LTE-Netz (statt bisher 21,6 Mbit/s HSDPA)

Die congstar Datentarife sind ausschließlich für die Datennutzung verwendbar. Telefonie ist mit den congstar Datentarifen nicht möglich. Der Bereitstellungspreis beträgt bei der Variante mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit 10 Euro, bei der monatlich kündbaren Flex-Variante 30 Euro.