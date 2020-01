Ende letzten Jahres gab Disney bekannt, dass der neue Videostreaming-Dienst Disney+ am 31. März 2020 in Deutschland und weiteren Ländern starten wird. Erfreulicherweise haben die Verantwortlichen den Termin nun um eine Woche vorgezogen, so dass es bereits am 24. März losgeht.

Disney+ startet am 24. März 2020 in Deutschland

Disney hat heute bekannt gegeben, dass der Streaming-Service Disney+ in UK, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich, Schweiz und Irland am 24. März starten wird. Weitere westeuropäische Länder inklusive Belgien, Skandinavien und Portugal werden im Sommer folgen. Auch die Preisgestaltung wurde mit 6,99 EUR im Monat und 69,99 EUR im Jahr bestätigt.

Abonnenten wird es zum Start möglich sein, das Disney+ Erlebnis auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, inklusive Spielekonsolen und Smart TVs. Den Benutzern wird höchste Qualität und ein werbefreies Sehvergnügen auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig geboten, zeitlich unbegrenzte Downloads der Inhalte auf bis zu zehn Endgeräten, personalisierte Empfehlungen und die Möglichkeit, bis zu sieben personalisierte Profile anzulegen. Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit, eigene Kinder-Profile zu erstellen, die einfach zu bedienen sind und kindgerechte Inhalte bieten.

Disney+ bietet Fans jeden Alters ein neues, einzigartiges Erlebnis mit Inhalten der ikonischen Entertainment-Marken des Unternehmens darunter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Darüber hinaus wird es exklusive, ausschließlich für den Service produzierte, Disney+ Originals geben in Form von Spielfilmen, Dokumentationen, Serien sowie Kurzfilmen. Auch die Serie „The Mandalorian“ wird an Bord sein.