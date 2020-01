Beim iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max setzt Apple erstmals auf die Farbe „Midnight Green“ oder zu deutsch „Nachtgrün“. In unseren Augen eine „erfrischende“ Farbe, für die sich zahlreiche Kunden entschieden haben. Auch unser iPhone 11 Pro Max erstrahlt in „Midnight Green“. Nun taucht das Gerücht auf, dass bei den iPhone 12 Modellen das Midnight Green durch ein Navy Blue ersetzt wird.

iPhone 12 soll in „Navy Blue“ erscheinen

In den ersten Jahren konnte man iPhone-Modelle nur in sehr wenigen Farben kaufen. Mit dem iPhone 5C hatte sich dies erstmals markant verändert. Mittlerweile bietet Apple bei den unterschiedlichen Modellen mehrere Farben zum Kauf an. Mit Navy Blue könnte beim iPhone 12 (Pro) eine neue Farbe hinzukommen.

Am heutigen Tag melden sich gleich zwei Quellen zu Wort und sprechen davon, dass Apple bei den iPhone 12 Modellen die Farbe Navy Blue verwendet. Neben EverythingApplePro spricht auch Max Weinbach auf Twitter davon. Weinbach hatte erst in den letzten Tagen ziemlich detailliert gezeigt, wohin die Reise mit dem Samsung Galaxy S20 geht. Dieses Gerät wird nächsten Monat offiziell präsentiert.

Navy blue iPhone 12 Pro. I want it so badly. https://t.co/xtTlMsYNIY — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 21, 2020

Midnight Green gab es nur für die Pro-Modelle. Von daher rechnen wir damit, dass es Navy Blue beim iPhone 12 auch nur für die Pro-Modelle geben wird. Sollte dieses Navy Blue in etwa so aussehen, wie in dem Video gezeigt, so können wir uns gut vorstellen, dass es zahlreiche Käufer für diese Farbe geben wird.